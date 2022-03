© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci abbiamo creduto. E' un progetto diverso rispetto al Salone dell'Auto e importante per la Città di Torino. Mostra la cultura dell'auto a 360 gradi, con delle vere e proprie opere d'arte automobilistiche che verranno messe in mostra - ha continuato Carretta -. Siamo qui per rilanciare, dopo quello che è successo con il Valentino. Ci aspettiamo dei numeri importanti", ha concluso. (Rpi)