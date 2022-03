Piemonte: Allasia (presidente Consiglio regionale), ricordiamo vittime Covid vaccino unico sistema protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome dell’intera Assemblea regionale desidero ricordare le migliaia di vittime della pandemia e ringraziare i tanti protagonisti silenziosi che, in questi lunghi due anni, hanno saputo dare assistenza e supporto alle tante persone colpite da questa terribile malattia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, alla vigilia della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. "Insieme alle vittime, che solo in Piemonte sono state oltre 13 mila – ha continuato Allasia – un pensiero riconoscente va a tutti coloro che, per soccorrere e sostenere chi è stato colpito dal virus, a partire dagli operatori del settore sociosanitario, hanno fatto molto più del proprio dovere con straordinario spirito di sacrificio. (segue) (Rpi)