Ucraina: in Piemonte 4 mila rifugiati di cui 130 aderenti alla campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati sono importanti - ha affermato il presidente Cirio - per poter garantire da parte dei comuni, dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato tutte le azioni di supporto sia verso i rifugiati che verso le persone e diverse realtà che li stanno ospitando, anche per fare in modo che un domani, cosa a cui stiamo lavorando come Regione con il governo, possa essere riconosciuto un aiuto economico a chi si è fatto carico di questa ospitalità", ha concluso. (Rpi)