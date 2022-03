Veneto: servizi per l’infanzia, 31 milioni dalla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato la deliberazione con cui si sostengono, con 31 milioni di euro, i servizi per l'infanzia accreditati (asili nido pubblici e privati, anche nidi aziendali, nonché scuole dell'infanzia) coprendo l'arco dell'offerta di cura e del percorso di crescita dei bambini e delle bambine di età da 3 mesi a 6 anni. “L’infanzia di oggi è la società veneta del domani. E’ quindi un dovere istituzionale sostenere ovunque possibile i servizi di sostegno e accompagnamento a bambini e famiglie. Il sistema oggi accoglie 99 mila bambini e soddisfa una domanda in crescita, che da tempo non trova risposte sufficienti dal sistema pubblico”, commenta il presidente della Regione Luca Zaia. I fondi sono equamente suddivisi tra servizi alla prima infanzia (asili nido) e scuole dell’infanzia. I criteri di ripartizione dei fondi sono rimasti gli stessi degli anni precedenti, e portano a 103,29 euro al mese per ogni bambino iscritto per i mesi riconosciuti. “Sosteniamo in quota parte i costi dei servizi rivolti all'infanzia, ma anche il mondo del lavoro, soprattutto al femminile, sia per le mamme lavoratrici che per le lavoratrici impiegate nella cura e nelle attività didattiche dei piccoli. Infine interveniamo con un aiuto indiretto alle famiglie in quanto, tramite questi fondi, le rette di accesso ai servizi sono più leggere e sostenibili, spiega l’assessore ai Servizi sociali Manuela Lanzarin.(Rev)