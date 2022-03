Ex Ilva: Gambardella (Uilm) su Acciaierie d’Italia, senza garanzia occupazionale, mancano presupposti per cigs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se l’azienda intende superare la fase congiunturale - spiega Gambardella - dovuta all’incremento del costo dell’energia, alle difficoltà finanziarie e al reperimento delle materie prime, occorre trovare altre soluzioni. Se invece l’azienda intende cambiare il piano industriale condiviso in sede ministeriale nel 2018, esca allo scoperto, ne faccia richiesta e si confronti al Mise con i sindacati e il socio Invitalia, in rappresentanza del governo, dichiarando che intende licenziare quasi 5mila lavoratori”. “Noi invece - continua il sindacalista - diciamo che mai come in questo momento, con la necessità di ghisa e acciaio primario, c’è bisogno di tutte le forze per accelerare la risalita produttiva dell’unico sito siderurgico italiano a ciclo integrale. Ce lo chiede il nostro sistema industriale, ce lo chiede il Paese, ce lo chiedono i lavoratori dell’ex Ilva e delle ditte degli appalti che da troppo tempo soffrono per le mancate decisioni. "Andrea Bianchi, del ministero del Lavoro, ha chiesto all’azienda di confrontarsi a livello territoriale su organici, investimenti e volumi produttivi tenendo in considerazione il percorso dell’intera vicenda, con la promessa di una nuova convocazione al ministero del Lavoro entro 10 giorni”, conclude Gambardella. (Com)