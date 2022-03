Trasporti: Giovannini (Mims), il nuovo scenario geopolitico cambiai flussi delle merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo nuovo scenario geopolitico ci saranno ripensamenti dei flussi,con un rafforzamento delle relazioni intraeuropee,con investimenti sul terzo valico per connettere il porto di Genova alla direttrici del nord, sul tunnel del Brennero, sulle connessioni tra porti e centri intermodali”. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,intervenendo in video collegamento alla prima giornata di Let Expo, fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona. “Ma il Pnrr è solo un pezzo di tutti questi progetti. Il governo Draghi ha messo 100 miliardi sulle infrastrutture e le reti di trasporto. Questi investimenti vanno confermati e accelerati”, ha aggiunto Giovannini.(Rev)