Sardegna: Nieddu a Speranza, più risorse per medicina territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano dei finanziamenti, l'assessore osserva: "Sebbene siano state definite le risorse destinate agli interventi per la realizzazione degli ospedali di comunità, l'ammodernamento tecnologico e lo sviluppo della telemedicina, con una previsione che però non tiene conto dell'attuale rincaro dei costi, mancano ancora indicazioni sulla copertura finanziaria per il personale che sarà necessario integrare nel nuovo assetto. Si stima a livello nazionale un costo aggiuntivo di diversi miliardi di euro che non trova riscontro nelle attuali coperture, anche in ragione del fatto che non sono state modificate le norme sulle fonti di finanziamento e sui tetti di spesa, fermi dal 2004, salvo le deroghe varate per l'emergenza Covid". In merito all'incontro di oggi, Nieddu precisa: "Con il ministro abbiamo avuto un'interlocuzione positiva. Certo, restano importanti nodi da sciogliere. Dalla medicina territoriale passa il futuro della sanità sarda e di tutto il Paese". (Rsc)