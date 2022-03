Napoli: domani ministro Di Maio e sindaco Manfredi piantano albero pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Domani alle ore 17,30, in Viale Margherita altezza civ 24 in Ponticelli, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi verrà piantato un albero per la pace. L'annuncio in una nota del Comune di Napoli. Interverrà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. (Ren)