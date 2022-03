Trasporti: Giovannini (Mims), per l’autotrasporto non solo interventi sul carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è in previsione un intervento sul costo del carburante, ma l’autotrasporto ha bisogno anche di altri sostegni, evitando lo schiacciamento tra produttore e consumatore finale. Stiamo discutendo alcune norme. Il settore è molto variegato, con categorie e interessi diversi”. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,intervenendo in video collegamento alla prima giornata di Let Expo, fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona.(Rev)