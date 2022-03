© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 1.560 le somministrazioni del vaccino proteico Novavax generali effettuate fino ad ora in Piemonte. Mentre, per quanto riguarda le quarte dosi, la Regione ha finora inoculato. 14.071 vaccini di cui 710 nella giornata di oggi. In generale sono 4.667 le persone che oggi hanno ricevuto un vaccino e di queste, 2.934 hanno ricevuto la terza dose. (Rpi)