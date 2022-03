Trasporti: D'Antonio (Alis Channel), a Let Expo facciamo dialogare business e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima giornata di Let Expo, fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona, Roberto D'Antonio, direttore servizi giornalistici Alis Channel ha spiegato gli obiettivi dell’appuntamento. “Sono quattro giorni importanti nei quali uniamo la componente business tipica delle fiere all’approfondimento e al confronto con le istituzioni e il mondo politico. Dopo la pandemia, che non è ancora finita, siamo entrati nella crisi bellica, che per il trasporto e la logistica significa problemi per energia e carburanti. Qui si fanno richieste e anche proposte. Verona è stata scelta per la sua centralità con i porti del Mediterraneo e con l’Europa. Quanto sia complesso e sinergico il sistema dei trasporti lo si capisce dalla mancanza di autisti ucraini, che sta creando grossi problemi nel rifornimento alle varie basi logistiche”.(Rev)