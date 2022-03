Energia: Sessa (FI), aiutare imprese contro il caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiutare le imprese in difficoltà, per il caro bollette, e contribuire alla realizzazione di impianti alternativi per la produzione di energia". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia, Rossella Sessa, nella presentazione di specifiche proposte correttive al Dl Energia del 28 febbraio scorso. In particolare, la parlamentare ha chiesto di riconoscere alle fabbriche a forte consumo di gas, che hanno subito dei rincari anche del 300 per cento, un correttivo all'ipotizzato credito d'imposta con l'intento di alleviare il peso della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022. Una scelta che, di fatto, consentirebbe alle aziende di poter scaricare immediatamente parte dei maggiori oneri invece di rimandarli al successivo anno d'imposta. Sempre a firma Sessa è l'istanza che punta a facilitare "l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e nelle aree industriali, semplificando sia i processi di installazione, sia di accesso al credito con misure di garanzia tali da facilitare l'accesso dell'azienda al finanziamento". (Ren)