Veneto: Sboarina (sindaco Verona), orgoglioso di questa che è la patria della logistica

- Il sindaco di Verona Federico Sboarina saluta positivamente lo svolgimento nella sua città di una fiera dedicata alla logistica. “La logistica è uno dei punti di forza della nostra economia e non può essere diversamente, perché Verona è all’incrocio degli assi nord-sud ed est-ovest, ha il secondo più grande intero porto europeo. E’ nel nostro Dna essere una comunità accogliente, dalla quale far partire e smistare le merci. Sono orgoglioso che Alis abbia scelto per la sua fiera questa che è la patria italiana della logistica. Possiamo guardare al futuro con più ottimismo e qui ci sono tutti i presupposti per poterlo fare”.(Rev)