Torino: Lo Russo su rifiuti, abbandono inaccettabile assumiamo 100 spazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada in alcune zone è assolutamente inaccettabile, il problema va affrontato nell’immediato con una forte intensificazione della raccolta straordinaria. Ho dato mandato ai vertici Amiat di studiare formule per migliorare il servizio delle ‘isole ecologiche’ e la loro efficienza. Poi in una logica di rafforzamento del servizio, alla luce dei risultati societari gestionali e dell’utile disponibile ho chiesto di procedere quanto prima con un piano straordinario di assunzioni di almeno 100 operatori ecologici, un numero idoneo per incrementare il servizio di raccolta. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in una nota stampa. (segue) (Rpi)