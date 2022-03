Torino: Lo Russo su incontro Stellantis, passaggio fondamentale per futuro Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’automotive è il settore produttivo principale per Torino e il Piemonte. Non solo rivolto al passato, ma anche il futuro è caratterizzato da importanti sfide e opportunità in un ambito produttivo in continua evoluzione. Lo ha affermato il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando l’incontro fissato con l’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, previsto per il 28 marzo 2022 a Torino. (segue) (Rpi)