Salute: assessore Fvg, bene Speranza su nuove risorse e confronto con le Regioni

- Avviare un confronto periodico con le regioni e reperire ulteriori risorse per coprire le spese Covid sostenute a livello territoriale. Sono i due impegni assunti dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante i lavori della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, riunitasi oggi in via straordinaria. L’assessore alla Salute e vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha apprezzato le parole del ministro, valutando positivamente “la volontà di reperire altre risorse che vadano ad aggiungersi agli 1,4 miliardi già stanziati per coprire le spese Covid sostenute a livello territoriale”. Durante la riunione il coordinatore della commissione Salute, Raffaele Donini, ha posto in evidenza una mancata copertura di costi Covid pari a circa 4 miliardi di euro, problematica registrata da tutte le regioni. “Nelle parole del ministro - spiega Riccardi - abbiamo colto la volontà di avviare un confronto periodico con le regioni, al fine di valutare assieme alcuni temi che riguardano trasversalmente tutte le amministrazioni regionali”. Secondo quanto riferito da Riccardi, il ministro ha annunciato di aver dato avvio a una serie di incontri istituzionali per affrontare il problema della scarsa disponibilità del personale. Speranza ha annunciato anche che verrà portata in Consiglio dei ministri la proposta di prorogare a dicembre la scadenza dei contratti del personale assunto in via straordinaria per affrontare l’emergenza Covid. (Frt)