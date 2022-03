Ambiente: Solinas, il "no" della Sardegna ai rifiuti nucleari è definitivo e irrevocabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "no" categorico, definitivo e irrevocabile ad ogni ipotesi di utilizzo del territorio sardo per il deposito di rifiuti nucleari. Lo ribadisce il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo che Sogin ha trasmesso al ministero della Transizione ecologica la proposta di Carta nazionale delle aree idonee. "Intendiamo ribadire in ogni sede - dice Solinas - la nostra ferma opposizione non solo al progetto originario, che prevedeva 14 siti di stoccaggio in Sardegna, ma anche ad ogni forma di rimodulazione della mappa che includa la nostra isola. E lo faremo in modo sempre più forte, con ogni mezzo democratico, anche in questa fase della procedura, che, dopo il seminario nazionale svoltosi nei mesi scorsi, prevede ora una nuova fase di confronto pubblico". Solinas ricorda che, per sostenere anche in ambito tecnico scientifico le ragioni della posizione della Regione, ha istituito un Comitato tecnico scientifico che ha trasmesso, già un anno fa, le proprie argomentazioni. "E' evidente l'inopportunità di una simile scelta, che oltre a rappresentare un pericolo per l'immagine della nostra isola, si scontrerebbe con quanto stabilito per legge e per effetto di un referendum popolare. Lo Stato - afferma ancora Solinas - deve rispettare la volontà espressa dalla Sardegna a livello popolare e istituzionale. Nel 2011, in occasione del referendum, oltre il 97 per cento del popolo sardo votò contro la localizzazione delle scorie sull'isola. Anche il Consiglio regionale, in diverse fasi, si è pronunciato in modo nettamente contrario". (segue) (Rsc)