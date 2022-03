Ambiente: Solinas, il "no" della Sardegna ai rifiuti nucleari è definitivo e irrevocabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Solinas aggiunge: "La Sardegna ospita più della metà delle servitù militari presenti in Italia, circa il 65 per cento, a danno della valorizzazione del territorio isolano. In base ai Trattati costitutivi dell'Unione europea, i territori insulari andrebbero supportati ed aiutati, in quanto oggettivamente svantaggiati rispetto agli altri sotto alcuni aspetti. È anche per questo che l'eventuale collocazione del Deposito sull'isola apparirebbe come l'ennesimo e irragionevole sacrificio imposto al territorio, che già sopporta un carico superiore a quello di qualsiasi altra Regione d'Italia. E' evidente l'irragionevolezza di una eventuale decisione. I rischi, in caso di incidente, sarebbero enormemente accresciuti dalla impossibilità per la popolazione di essere efficacemente e rapidamente evacuata dalle zone interessate. L'ulteriore aspetto da considerare riguarda la peculiare caratteristica del sistema idrico sardo. Per ragioni legate alla lotta alla siccità, il sistema è fortemente integrato. Conseguentemente, un eventuale evento incidentale potrebbe rapidamente compromettere l'intera riserva idrica regionale. Anche per quel che riguarda il rischio e la pericolosità geomorfologica idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali, sulla base dei dati aggiornati, i rischi di frana sono ben più diffusi di quelli valutati da Sogin. Tutte le Api sono intensamente interessate dal reticolo idrografico minore dove si concentrano frequenti dissesti; per quel che riguarda i livelli piezometrici affioranti, quasi tutte le API hanno falde freatiche superficiali e interessano acquiferi ad elevata vulnerabilità. Nessuna area tra quelle individuate è inoltre in grado di garantire le esigenze di isolamento da infrastrutture antropiche e da attività umane". (segue) (Rsc)