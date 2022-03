Piccoli Comuni: da Stato-Città via libera a fondo da 50 milioni per centri sotto i 5 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato-Città ha dato via libera ad un fondo di 50 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Nel dettaglio sono 1.011 i Comuni che hanno i requisiti per accedere al fondo (riduzione al 31 dicembre 2019 del 5 per cento della popolazione rispetto al 2011, reddito medio pro-capite inferiore di oltre 3 mila euro rispetto alla media nazionale, indice di vulnerabilità superiore alla media nazionale). E' quanto si legge in una nota. "Accogliamo con favore l'istituzione del fondo - commenta il vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella - che andrà a valere sulla parte corrente dei bilanci. Si tratta di una boccata d'ossigeno, sostenuta dall'Anci nella legge di Bilancio, per quegli enti che, storicamente in carenza di risorse e con particolari difficoltà socio economiche, stanno facendo i conti anche con i risvolti della pandemia e dell'endemico fenomeno dello spopolamento. Anci - aggiunge Pella - si farà promotore dell'inserimento del fondo anche all'interno delle prossime leggi di Bilancio".(Com)