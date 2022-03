Ex Ilva: Gambardella (Uilm) su Acciaierie d’Italia, senza garanzia occupazionale, mancano presupposti per cigs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro odierno "non ha fugato le nostre preoccupazioni sulle prospettive occupazionali e industriali dell’ex Ilva. Continuiamo a essere perplessi sulla richiesta di cassa integrazione per il numero di 3mila addetti che, a nostro avviso, sarebbe finalizzata esclusivamente a una riorganizzazione per il ridimensionamento complessivo del gruppo siderurgico, e su questo non siamo d’accordo”. Lo sottolinea Guglielmo Gambardella, coordinatore nazionale del settore siderurgico. "Con l’accordo del settembre 2018 - continua - furono già dimensionati gli organici a 10.700 addetti, per il raggiungimento del break even, sulla base di un volume produttivo a 6 milioni di tonnellate senza Afo 5 e successivo incremento a 8 milioni con il riavvio di quest’ultimo per il reintegro dei lavoratori in As”. (segue) (Com)