Trasporti: Di Caterina (Alis) a “Nova”, l’intermodalità non è più un desiderio, ma una necessità

- Marcello Di Caterina, direttore generale Alis, spiega ad Agenzia Nova le motivazioni che hanno portato a scegliere i padiglioni della Fiera di Verona per la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile. “Abbiamo scelto Verona proprio perché è un nodo fondamentale per il trasporto intermodale,per la logistica integrata e per il futuro dell’economia trasportistica italiana, ovvero via mare e via ferrovia. Alis ha promosso una serie iniziative per promuovere la logistica intermodale, che oggi culminano a Verona nella Fiera Let Expo. Al governo chiediamo contributi che possano dare la sostenibilità economica che manca per il caro energia. L’intermodalità non è più un desiderio, ma una necessità. Servono interventi come il “ferro bonus” e il “mare bonus”, che stimolano e sensibilizzano verso quel tipo di attività produttiva”.(Rev)