Carburanti: Zaia, intervenire sui mercati finanziari contro la speculazione come nel 2008

- “L’aumento dei prezzi è inspiegabile ed è fondamentale che si facciano tre cose: aiutare famiglie e imprese, controllare tramite le procure e intervenire sui mercati finanziari contro la speculazione, come si è fatto nel 2008 con il crollo di Lehmann Brothers”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia a margine dell’inaugurazione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona. “C’è chi si sta arricchendo rispetto ai cittadini che fanno la fame. Oggi se volessi potrei speculare sulle commodities, su energia, cibo o mercato finanziario”, ha aggiunto Zaia.(Rev)