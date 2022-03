Energia: Zaia, rimodulare il Pnrr per la sovranità energetica ed alimentare - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell’inaugurazione di Let Expo a Verona, il presidente del Veneto Luca Zaia ha spiegato come si dovrebbe rimodulare il Pnrr. “E’ fondamentale rivedere il Pnrr. La programmazione è stata fatta in maniera sensata, ma nel frattempo è cambiato il mondo. Siamo in guerra e ne paghiamo i costi anche senza avere le bombe. Bisogna sfruttare il Pnrr per intervenire sul tema energetico, del rilancio di imprese e occupazione, così come sul cibo. Dobbiamo puntare alla sovranità alimentare, modificando la politica agricola comune europea, e alla sovranità energetica utilizzando il piano di ripresa”.(Rev)