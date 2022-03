Veneto: Danese (Veronafiere), comparto fieristico strategico per lo sviluppo - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’inaugurazione di Let Expo, fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere ha fatto il punto sul comparto. “E’ un momento molto difficile anche per gli eventi internazionali in corso. Questo evento, assieme alla recente Fiera Agricola e al prossimo Vinitaly rappresenta una ripartenza per questo mondo che è stato molto penalizzato negli ultimi due anni. Tedeschi e cinesi avrebbero potuto assorbirci, ma questo non è successo grazi agli interventi del governo e dei ministeri. Si sarebbe perso un comparto strategico per lo sviluppo delle nostre imprese. Credo che Let Expo possa aiutare l’evoluzione in modo ecosostenibile e strategico per aiutare le nostre imprese ad essere sempre più competitive sul mercato”.(Rev)