Imprese: Ascani (Mise), cooperative ruolo fondamentale nel sistema Italia

- Le imprese cooperative "giocheranno un ruolo sempre più importante nel sistema economico perché sposano sviluppo produttivo e inclusione sociale: per questo la cooperazione è un elemento fondamentale per il nostro Paese. Un sistema che ha tenuto durante l'emergenza Covid e che è chiamato a rispondere anche in questa emergenza umanitaria - causata dall'inaccettabile aggressione avvenuta ai danni dell'Ucraina - che si riflette anche su chi ha investito nella cooperazione". Lo ha dichiarato Anna Ascani, Sottosegretaria al Mise e vicepresidente del Pd, intervenendo al 14esimo Congresso di Legacoop Lazio. "Riusciamo ad ottenere i migliori risultati quando collaboriamo: lavoreremo insieme per realizzare, con le risorse del Pnrr, nuovi progetti e nuove infrastrutture, esaltando anche la diversità dei territori e la professionalità dei lavoratori". (Rin)