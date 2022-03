Pa: Brunetta, capitale umano pubblico protagonista della ripresa dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scorso gennaio – continua il ministro - è stato firmato all’Aran l’accordo per il rinnovo del Ccnl del comparto Funzioni centrali, tradizionalmente apripista per tutti gli altri. Un contratto che dà concreta attuazione alla milestone del Pnrr relativa al pubblico impiego, con la revisione dell'ordinamento professionale e lo sviluppo delle carriere, l’introduzione della quarta area relativa alle elevate professionalità, il rilancio della formazione e la previsione di 'differenziali stipendiali' capaci di remunerare il maggior grado di competenze progressivamente acquisite dai dipendenti. Nel contratto, per la prima volta, si regolano il lavoro agile e il lavoro da remoto. Sono aperte all’Aran anche le trattative per i dipendenti della Sanità e degli Enti locali. Nelle scorse settimane, inoltre, al Dipartimento della funzione pubblica sono stati firmati dai ministri competenti e dai sindacati gli accordi di lavoro per il comparto difesa e sicurezza, per il soccorso pubblico e per la carriera prefettizia. Gli obiettivi del Pnrr per il 2021 nell’ambito della Pubblica amministrazione - conclude Brunetta - sono stati tutti centrati, anticipando anche gran parte delle milestone per il 2022. Stiamo restituendo ai dipendenti pubblici l’orgoglio e la dignità di essere civil servant, dalla parte di cittadini e imprese per produrre beni e servizi fondamentali: la scuola, la sanità, la sicurezza, la buona burocrazia. La sfida per realizzare una nuova Italia è straordinariamente complessa, ma possiamo e dobbiamo vincerla insieme". (Rin)