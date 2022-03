Trasporti: protocollo d’intesa tra Veneto, Mims e Cav per “hyper transfer”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrà andare alla velocità del suono il nuovo sistema di trasporto “hyper transfer”, per il quale è stato firmato oggi a Verona, nell’ambito di LET Expo un apposito protocollo d’intesa. All’accordo partecipano Mims, Regione del Veneto e Concessioni Autostradali Venete. Firmatari del documento sono il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il presidente del veneto Luca Zaia e l’amministratore delegato di Cav, Ugo Dibbennardo. Il documento avvia gli approfondimenti funzionali e progettuali atti all’individuazione di un sistema di trasporto terrestre per merci e passeggeri, ultra veloce, a guida vincolata, in ambiente ad attrito limitato e resistenza aerodinamica controllata completamente sostenibile ed a basso consumo di energia. Il provvedimento rientra sia nell’ambito del piano strategico per l’Italia, sia nell’ambito del piano regionale dei trasporti. “Il Veneto è la prima Regione ad avviare una simile sperimentazione i cui vantaggi saranno trasversali: ne trarranno beneficio le nostre 450.000 imprese e il nostro modello di distretto industriale diffuso, per il quale l’intermodalità e la connessione di reti sono cruciali, ma ne beneficerà anche il territorio in termini di sostenibilità e impatto ecologico ed energetico; si ridurrà inoltre il traffico pesante sulle strade, a favore della sicurezza. Spero di vedere questo progetto per il 2026 e ringrazio sin d’ora il Ministro Giovannini e Cav per aver individuato nella nostra Regione il contesto migliore per la sperimentazione”, ha dichiarato Zaia. Il protocollo approvato prevede l’avvio di una collaborazione per l’individuazione da parte di Cav dell’operatore economico dotato dei requisiti necessari al compimento delle analisi e delle relative fasi di studio, alla valutazione sulla fattibilità dell’intervento e allo sviluppo dei livelli progettuali ed eventuale realizzazione di un prototipo con sperimentazione su campo. L’investimento è pari a 4 mln di euro, mentre per l’espletamento delle attività di valutazione di fattibilità e di progettazione è previsto un periodo di 45 mesi.(Rev)