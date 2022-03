Piemonte: peste suina, al via il piano di depopolamento dei cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In deroga alla normativa, la caccia di selezione al cinghiale può essere effettuata anche nelle ore notturne. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio regionale con scadenza il 30 giugno. "Con il via al piano di abbattimento dei cinghiali – ha affermato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi –, si interviene per riportare il numero dei selvatici entro i limiti di sostenibilità indicati dalle autorità competenti, agendo direttamente sulle cause della veicolazione del contagio. La continua e capillare attività di monitoraggio delle carcasse dei cinghiali in Piemonte non ha al momento rilevato casi di positività alla Peste suina al di fuori della zona infetta. Ad oggi, sono 38 su 293 campionati i cinghiali risultati positivi in Piemonte. (segue) (Rpi)