Piemonte: Confagricoltura, su peste suina agire in fretta su depopolamento cinghiali

- La nostra organizzazione, che collaborerà con gli enti e le istituzioni del territorio per assicurare la pronta adozione delle misure previste dall'ordinanza, invita tutti i soggetti interessati a attivarsi per contribuire, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di legge, all'attuazione del piano di contenimento dei cinghiali per assicurare l'eradicazione dell'infezione e la messa in sicurezza degli allevamenti suinicoli. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia, commentando l'ordinanza sul depopolamento dei cinghiali presentata dalla Regione Piemonte per rispondere alla peste suina africana.(Rpi)