Trasporti: Ronghi (Cnal), Gesac propone accordo contro maternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Gesac propone ai soliti sindacati cosiddetti 'rappresentativi', che hanno già dato ampia disponibilità, un accordo truffa a danno dei lavoratori aeroportuali che lede i diritti sanciti con le Leggi della Repubblica". E' quanto ha denunciato il segretario Regionale Cnal Trasporti, Antonio Ronghi. "La proposta della Gesac – ha continuato il segretario della Cnal Trasporti- è la cancellazione degli incentivi ai lavoratori e alle lavoratrici madri per i periodi di assenza dal lavoro per concedo parentale e per chi usufruisce dei permessi per malattia dei figli e per la Legge 104 per assistere disabili gravi. Insomma, sembra che Gesac voglia 'punire' la maternità, chi si infortuna sul lavoro e chi assiste i disabili! Una proposta che, per il nostro sindacato, è 'oscena' e che costituisce, di fatto, una grave discriminazione sociale, salariale e palesemente contro leggi vigenti". "Se nelle prossime ore – ha concluso Ronghi – la proposta della Gesac non verrà cestinata, oltre alle azioni di sciopero, la Cnal denuncerà l'Azienda Gesac spa alle Autorità Istituzionali e impugnerà l'Accordo Antisociale che neppure in Cina si sognerebbero di proporre". (Ren)