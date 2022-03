Piemonte: Coldiretti su peste suina, finalmente ordinanza su depopolamento cinghiali ma serve tempestività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente prendono il via le nuove, specifiche e straordinarie misure per il depopolamento dei cinghiali attraverso regole omogenee da applicare in tutta la Regione per arrivare ad abbattere 50 mila cinghiali, a seguito dello scoppio della peste suina africana accaduto ormai più di due mesi fa. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato federale. "Grazie alle nostre sollecitazioni ed ad un nostro costante lavoro di lungo periodo con gli assessori alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e all'Agricoltura, Marco Protopapa, si potrà ora attivare tutte quelle specifiche misure straordinarie per arrivare a potenziare le attività di contenimento con azioni straordinarie notturne mediante i più moderni strumenti tecnologici che consentono di agire in sicurezza e con grande efficacia. (segue) (Rpi)