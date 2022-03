Piemonte: Azienda sanitaria zero, stabilite le modalità di selezione del direttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Azienda sanitaria zero sarà scelto dall'elenco nazionale dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Asl, delle Aziende ospedaliere e degli altri entri del Ssn istituito presso il ministero della Salute. Lo ha sanità il disegno di legge di modifica dell'articolo 23 della legge 18/2007 presentato dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi in giunta e approvato a maggioranza. "Si tratta – ha spiegato il relatore di maggioranza Alessandro Stecco (Lega) - di un adeguamento alla norma nazionale, dal momento che il governo ha rilevato che la nomina della dirigenza dell’Asl Zero deve avvenire attingendo ‘obbligatoriamente ed esclusivamente’ dall’elenco nazionale dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale. (segue) (Rpi)