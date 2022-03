Piemonte: Azienda sanitaria zero, stabilite le modalità di selezione del direttore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa modifica ci mettiamo in condizione di permettere alla Giunta di far decollare l’Azienda zero, di cui il Piemonte ha forte necessità per coordinare le funzioni della Sanità", ha concluso Stecco. Il consigliere regionale Marco Grimaldi ha presentato circa 70 emendamenti che sono stati tutti respinti: "non sarà l’Azienda Zero a risolvere il progressivo depotenziamento della Sanità avvenuto nel corso degli anni portando la giunta a esternalizzare sempre più le scelte in campo sanitario e amministrativo", ha concluso. (Rpi)