Imprese: Axa Partners e Gruppo San Donato unite per la salute

- Axa Partners Italia e Gruppo San Donato, primo gruppo ospedaliero privato italiano, hanno siglato un importante accordo che dà il via ad una partnership per fornire ai clienti della compagnia assicurativa un nuovo e importante alleato per la salute e la prevenzione. Axa Partners ormai da tempo ha fatto della “salute” uno dei suoi principali asset strategici con prodotti e servizi assicurativi ad hoc per i clienti retail e per le aziende. Il particolare momento storico che stiamo vivendo, molte volte fatto di incertezza e dubbi, richiede una continua ricerca di soluzioni con prodotti sempre più ampi e completi, in grado di garantire una protezione su misura e le migliori cure disponibili. Questa nuova partnership testimonia ancora una volta il nostro impegno, verso il potenziamento di un network sanitario di eccellenza, attraverso: servizi di check-up, diagnostica preferenziale e percorsi diagnostici specifici. Un reale contributo per migliorare ogni giorno la vita dei clienti in maniera concreta, rispondendo al loro bisogno di prevenzione e salvaguardia in ambito salute. (segue) (Com)