Ucraina: Cirio (presidente Piemonte), definito meccanismo di lavoro su profughi con Torino

- Non c'è differenza di vedute sulla gestione dei profughi Ucraini con il sindaco di Torino. Abbiamo definito un meccanismo di lavoro che entro questa settimana formalizzeremo proprio assieme a Lo Russo. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la gestione dell'accoglienza dei rifugiati Ucraini in Regione a margine dell'evento di presentazione di Autolookweek. "Chi accoglie deve farlo in sicurezza e su questo la nostra ospitalità è stata portata come esempio dal governo italiano. Lavoreremo in sinergia con la Protezione civile, l'Asl e il Comune", ha concluso Cirio. (Rpi)