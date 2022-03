Ucraina: Lo Russo, entro settimana protocollo congiunto con Regione su profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessuna tensione sulla gestione dei profughi Ucraini. E' in corso una discussione perché vogliamo fare le cose bene. Ci sono delle direttive nazionali che danno in capo alla Regione la gestione dei rifugiati e per questo abbiamo un'interlocuzione per garantire un'accoglienza all'altezza dei bisogni delle persone che arriveranno scappando dalla guerra. Entro la settimana presenteremo un protocollo congiunto con la Regione. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando la gestione dell'accoglienza dei rifugiati Ucraini in Piemonte a margine dell'evento di presentazione di Autolook week. (segue) (Rpi)