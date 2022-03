Trasporti: Grimaldi (Alis), con l’intermodale meno inquinamento e più risparmi - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Alis Guido Grimaldi, presentando la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona, ha parlato delle opportunità offerte dal trasporto intermodale. “Il simbolo della crisi in cinese significa anche opportunità. In momenti così è il genio italiano che deve prevalere, con soluzioni di efficienza, intelletto che devono fuoriuscire. Penso che trasporto e logistica stiano facendo la differenza, le nostre aziende stanno crescendo con autorevolezza e i numeri ci danno ragione. L’intermodale sottrae 5,6 milioni di camion dalle strade, pari ad una riduzione di 4,8 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. E tutto questo fa risparmiare 2,2 miliardi di costi di esternalità. Questa è sicuramente la direzione giusta”.(Rev)