Veneto: Zaia, i nodi intermodali di Padova e Verona fondamentali per la sostenibilità

- A margine dell’inaugurazione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona, il presidente del Veneto Luca Zaia ha spiegato cosa intende per sostenibilità. “Vuol dire avere rispetto della vita ed è la filosofia che portiamo avanti. Noi abbiamo diecimila chilometri di strade, tre dei grandi corridoi Ten-T che si incrociano in Veneto, e due grandi nodi intermodali, il quadrante Europa di Verona ch fa 17 mila treni all’anno con circa 7 mila mezzi pesanti al giorno e quello di Padova che fa 7 mila treni all’anno e 2500 camion al giorno. Intermodalità, programmazione e gestione del territorio sono fondamentali”.(Rev)