Teatro: al Nuovo Sanità di Napoli in scena da venerdì "La grande tribù"

- A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Nuovo Teatro Sanità di Napoli riprende una delle sue prime produzioni, "La grande tribù" di Claudio Finelli, interpretato da Mariano Coletti e Gennaro Maresca, quest'ultimo anche regista dello spettacolo. In scena da venerdì a domenica, il testo è ispirato ad alcuni scritti di Pasolini, in particolare a Gennariello e vuole riflettere sull'eredità poetica e culturale che l'artista ci ha lasciato. Lo spettacolo prevede due repliche al giorno per 30 spettatori (venerdì e sabato alle 19.00 e alle 21.00, domenica alle 18.00 e alle 20.00). (Ren)