Energia: Federmetano, prezzi gas naturale autotrazione, chiusi diversi punti vendita. (2)

- Un Governo - prosegue la nota - che oggi sta studiando provvedimenti perché da due settimane i prezzi di benzina e gasolio sono saliti del 35 per cento, ma che ignora da ormai sei mesi il settore del metano per autotrazione, impegnato a combattere per la sopravvivenza a causa del prezzo del gas aumentato di 6-9 volte. Abbiamo a che fare con una situazione destinata ad aggravarsi, se non si interviene immediatamente con misure a sostegno del settore. Parliamo di un comparto che conta oltre 1.500 punti vendita, che distribuiscono su tutto il territorio nazionale non solo metano di origine fossile ma - per il 30 per cento - biometano, che in pochi anni potrebbe sostituire totalmente il gas naturale di origine fossile, rispondendo anche alla necessità di limitare la nostra eccessiva dipendenza energetica dall’estero. Una infrastruttura indispensabile non solo per il trasporto privato e per quello pesante, ma anche per il trasporto pubblico locale (Tpl) che continua a investire in mezzi alimentati a gas naturale, incrementando l’utilizzo di tale tecnologia che considera una scelta valida anche per il prossimo futuro. Una rete già pronta per distribuire anche idrogeno e, dunque, doppiamente necessaria per la decarbonizzazione che l’Italia, come gli altri paesi europei, è tenuta a traguardare. Non dimentichiamo che ogni impianto che chiude è tanto un passo avanti verso un irreparabile danno per l’economia del Paese, quanto un enorme passo indietro sulla strada della sostenibilità che tutti siamo chiamati a percorrere e che l’Europa ci impone come obiettivo irrinunciabile. (Com)