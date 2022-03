Covid: in Piemonte torna a crescere incidenza contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di calo, in Piemonte torna a crescere l'incidenza dei contagi da Covid. Negli adulti nella settimana dal 7 al 13 marzo è cresciuta del 10 per cento. L'aumento più importante ha colpito la fascia dai 70 ai 79 anni con un +21,3 per cento, seguita da quella dai 25 ai 44 anni con un +13,8 per cento. Nelle fasce scolastiche, invece, il segno più ha riguardato sopratutto la fascia dai 3 ai 5 anni con un +12,6 per cento, mentre per le altre fasce l'aumento è più contenuto e in alcuni casi si assiste ad un calo, come nella fascia 0-2 anni e 14-18 anni. (Rpi)