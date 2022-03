Decreto Sostegni: Massaro (Anci), bene norme su segretari comunali, unioni Comuni e tariffe tributarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento al dl Sostegni ter "va incontro alle richieste più volte formulate dall'Anci di individuare soluzioni utili alla grave carenza di segretari comunali, soprattutto nei piccoli Comuni". Lo afferma Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e delegato sulle politiche del Personale dell'Anci, esprimendo soddisfazione e ringraziando il ministero dell'Interno per l'emendamento approvato in commissione Bilancio al dl Sostegni ter in materia di segretari comunali. "Viene infatti ampliato in modo significativo il turn over che arriva al 120 per cento e viene autorizzato l'utilizzo dei segretari comunali che entreranno in servizio a breve, anche per coprire sedi vacanti di Comuni fino a 5 mila abitanti, quelli che più risentono della carenza di tale fondamentale figura professionale", spiega. "L'apprezzamento e il ringraziamento dell'Associazione - aggiunge Massaro - va anche ai parlamentari per l'approvazione in commissione di due altre norme importanti per i Comuni: da un lato quella per le unioni, enti soggetti ancora alla regola del turn over, con cui viene prorogata la possibilità di procedere ad assunzioni nel corso dello stesso anno in cui c'è la cessazione del servizio; e dall'altro quella in materia di aliquote e tariffe tributarie che possono essere aggiornate anche dopo l'approvazione del bilancio con semplice variazione, senza necessità di riapprovare lo stesso bilancio". (Rin)