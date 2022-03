Piemonte: Preioni (Lega), su licenziamento 25 dipendenti Terme Acqui convocare tavolo crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Terme di Acqui sono una risorsa degli italiani, non soltanto dei Piemontesi. Pesano le scelte del passato, ma in questo momento serve unire le forze per salvare i posti di lavoro e per salvare questa risorsa del territorio. Sarà nostro compito successivamente accertare le responsabilità di quanto accaduto, ma in questo momento serve mettersi attorno a un tavolo per trovare una soluzione senza decisioni estreme che rischierebbero di paralizzare e distruggere l’attività", ha concluso Preioni. (Rpi)