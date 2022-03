Napoli: De Siano (FI), centrodestra sia unito in consiglio metropolitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato politico all'esito dell'elezione del Consiglio metropolitano di Napoli è chiaro: un centrodestra diviso perde due volte. Ieri, infatti, con oltre 7000 voti avremmo potuto affermarci come prima forza politica e invece ci abbiamo rimesso ben due seggi che sarebbero scattati dalla somma dei resti delle singole liste di centrodestra a quelli della lista di Toti che non ha preso il seggio". Lo ha affermato il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia: "E' chiaro che non possiamo restare inermi di fronte alle divisioni, ai personalismi, alle mancate vittorie e, soprattutto, di fronte alle potenzialità politiche inespresse della nostra coalizione. Il centrodestra unito vince sempre: già nei prossimi giorni mi attiverò personalmente per promuovere tutte le iniziative possibili per rilanciare un'azione politica condivisa dell'intera coalizione". (Ren)