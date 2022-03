Caserta: Sappe, aggressione in carcere a poliziotto a Carinola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di follia e violenza, ieri nel carcere di Carinola, nel Casertano, con un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ferito da un detenuto che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo ha denunciato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "Un poliziotto penitenziario è stato aggredito da un detenuto al secondo Reparto con un pugno sulla fronte, riportando trauma cranico e punti di sutura. L'aggressione pare sia avvenuto per futili motivi. Il detenuto autore dell'aggressione circa dieci giorni fa aveva ricevuto un rapporto disciplinare, elevatogli proprio dall'agente oggi ferito. In conseguenza di ciò, il Consiglio di disciplina interno aveva disposto, per il detenuto, la sanzione di dieci giorni di esclusione dalle attività in comune. Ieri, appena il collega è entrato al secondo Reparto, il detenuto gli ha sferrato un pugno, senza ma e senza se. Una violenza grave ed inaccettabile. Mi chiedo dove siano coloro che rivendicano, ad ogni piè sospinto, più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli Agenti di Polizia Penitenziaria e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni...", ha denunciato Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. (Ren)