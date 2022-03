Campania: Ciarambino (M5s), via libera per costituzione eco musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La valorizzazione e la conservazione delle tradizioni, dei più bei siti paesaggistici e culturali e di ogni bene materiale e immateriale di cui la nostra regione dispone, passerà ben presto per il contributo degli ecomusei. Con l'approvazione all'unanimità in Commissione Cultura della proposta di legge a mia prima firma, si fa un primo importante passo nel riconoscimento degli ecomusei in Campania, mettendo a sistema quelli già esistenti e incentivandone la nascita di molti altri. Puntiamo a creare una rete di musei diffusi che costituiscano un'alternativa ai musei tradizionali, con l'intento di esaltare un patrimonio immenso di bellezze naturali, tradizioni e cultura che caratterizzano da sempre la nostra terra". Lo ha annunciato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino, a margine della seduta della sesta Commissione. "Gli ecomusei serviranno a valorizzare la dimensione culturale, storica e ambientale dei territori, assieme alle loro tipicità e alle tradizioni. Con il loro riconoscimento, arricchiamo il sistema dell'offerta museale in Campania, con ricadute inevitabili sul turismo e sull'occupazione". (segue) (Ren)