Veneto: le province coordineranno l’inserimento dei dati relativi ai rifugiati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario delegato per la gestione dell’emergenza Ucraina ha definito i ruoli e i rispettivi compiti dei soggetti istituzionali coinvolti nella cabina di regia. I dati anagrafici dei rifugiati e di chi offre alloggio saranno raccolti dai Comuni, dalle Prefetture e dalle Caritas diocesane. I dati saranno poi inviati a ciascuna Provincia che si occuperà di caricarli tempestivamente e in modo omogeneo nella piattaforma regionale. In particolare la Provincia di Treviso mette a disposizione i mezzi e il personale della Protezione Civile per il trasporto dei rifugiati e ha già inviato a tutti i Comuni una lettera con tutte le informazioni relative alla raccolta dei dati, che sarà comunicata due volte al giorno.(Rev)