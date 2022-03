Ucraina: Cirio (presidente Piemonte), finora accolti 2 mila profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora abbiamo accolto circa 2 mila profughi Ucraini. La grande maggioranza ha ricevuto ospitalità attraverso il meccanismo familiare, mentre una piccola minoranza è stata accolta all'interno delle nostre strutture. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della conferenza stampa sul piano di abbattimento delle liste d'attesa sanitarie. "Inoltre, stiamo lavorando per decidere delle regole che siano uguali per tutte le scuole sull'accoglienza dei bambini in fuga dalla guerra in Ucraina - ha continuato Cirio -. Stiamo valutando la questione con l'Ufficio scolastico regionale. Attualmente è la sensibilità dei presidi a fare la differenza su questo tema, ma ci vogliono delle regole chiare", ha concluso. (Rpi)