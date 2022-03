© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte tornano a scendere i ricoveri da Covid ma salgono i casi. E' questa la situazione dei contagi odierna in Regione. Sono 3.206 i nuovi casi, pari al 9,5 per cento dei tamponi eseguiti. Scendono invece di 10 unità i ricoveri di cui -6 nei reparti ordinari e -4 nelle terapie intensive. L'Unità di crisi ha segnalato 7 decessi di cui uno avvenuto oggi. Infine, i guariti sono 2.309. (Rpi)