Piemonte: Cirio su ricorso Fratelli d'Italia, maggioranza non scricchiola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza non scricchiola, stiamo lavorando tutti per il bene del Piemonte. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione del piano di abbattimento delle liste d'attesa sanitarie, commentando il ricorso presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Bongioanni sul rinnovo dell'Ufficio di presidenza. "La posizione di Bongioanni è legittima e fa parte del giusto dibattito politico. Non ha nulla a che vedere con la tenuta della maggioranza", ha concluso Cirio. (Rpi)